В АСИ оценили ситуацию с онлайн-образованием для взрослых

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Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина оценила ситуацию с онлайн-образованием для взрослых.
В АСИ оценили ситуацию с онлайн-образованием для взрослых
  • Pixabay

«История про онлайн-образование для взрослых в этом году развивается тоже семимильными шагами. В этом году Российская Федерация впервые в мире провела национальный чемпионат по стандартам WorldSkills в гибридном формате», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, существует много традиционных платформ, уже открытых для овладения новыми навыками, — и Coursera, и Skillbox, и ряд других системных решений.

«Команда Университета-2035 — это команда, которая находится в экосистеме АСИ — занимается и цифровой трансформацией высшего образования, и построением индивидуальных профессиональных траекторий, также имеет на своих платформах все необходимые решения, чтобы повысить навык для себя и своих команд», — сообщила Ханьжина.

Она отметила, что есть и другие решения, в том числе большое чемпионатное движение «Навыки мудрых 50+».

«На уровне государства и на уровне частных организаций, платформ запущено очень много решений. Есть все возможности», — сказала эксперт.

Ранее заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.

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