В АСИ прокомментировали ситуацию с дистанционным образованием

Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина прокомментировала ситуацию с дистанционным образованием.

«В этой ситуации оказался весь мир. Мы не так давно обсуждали с нашими коллегами из европейских и азиатских стран, как сейчас устроена образовательная политика в период пандемии. Все сходятся в одном: вынужденный кардинальный переход на дистант действительно оправдывается», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, часть решений, которые уже внедряются в систему образования, могут быть использованы и в дальнейшем.

Как считает Ханьжина, в России есть достаточно серьёзных, интересных решений, которые касаются того, как можно освоить ту или иную компетенцию онлайн, узнать, что собой представляет профессия, посмотреть лучшие модульные уроки в цифре или даже научиться программированию.

«Гибридный формат обучения, участие цифры, онлайн-формата будет продолжать развиваться, но уже именно в тех областях, где будет потребность», — полагает эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.