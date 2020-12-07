В АСИ прокомментировали ситуацию с дистанционным образованием

Короткая ссылка
Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина прокомментировала ситуацию с дистанционным образованием.
В АСИ прокомментировали ситуацию с дистанционным образованием
  • Pixabay

«В этой ситуации оказался весь мир. Мы не так давно обсуждали с нашими коллегами из европейских и азиатских стран, как сейчас устроена образовательная политика в период пандемии. Все сходятся в одном: вынужденный кардинальный переход на дистант действительно оправдывается», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, часть решений, которые уже внедряются в систему образования, могут быть использованы и в дальнейшем.

Как считает Ханьжина, в России есть достаточно серьёзных, интересных решений, которые касаются того, как можно освоить ту или иную компетенцию онлайн, узнать, что собой представляет профессия, посмотреть лучшие модульные уроки в цифре или даже научиться программированию.

«Гибридный формат обучения, участие цифры, онлайн-формата будет продолжать развиваться, но уже именно в тех областях, где будет потребность», — полагает эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить