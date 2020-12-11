Додон поздравил RT с 15-летием

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT поздравил первый международный информационный телеканал в России с 15-летием.

«Я хочу пожелать вам успехов, не сворачивать с той правильной дороги, которой вы идёте, не опускать руки... Вы делаете всё возможное, чтобы правду узнавали как можно больше людей... Хочу пожелать уверенности в своих силах», — сказал Додон.

Он также рассказал, что, по его мнению, три основные слова, которыми можно охарактеризовать телеканал RT, — это «профессионализм», «оперативность» и «объективность».

«На Западе привыкли, что нужно давать однобоко всю информацию, но ваш телеканал делает всё возможное, чтобы показать то или иное событие — политическое, социальное, экономическое — и с другого ракурса, который не соответствует видению некоторых СМИ на Западе», — отметил Додон.

Ранее RT и Студия Артемия Лебедева представили коллаборацию к 15-летию телеканала.

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