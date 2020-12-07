Эксперт прокомментировал ситуацию с удалённой работой в России
- Gettyimages.ru
В беседе с Life.ru он отметил, что из-за изменений в трудовом законодательстве в 2021 году увольнять дистанционных сотрудников будут так же, как и офисных.
Как пояснил эксперт, офисного работника уволить без его желания очень сложно, а разорвать отношения с дистанционщиком не составляет труда.
«Грубо говоря, просто достаточно того, что работодатель не желает продолжать сотрудничество. Законопроект, который должен вступить в силу с 1 января, устраняет эту несправедливость. Документ особенно актуален в свете того, что не все компании планируют в полном составе вернуться в офисы», — сказал Гусятников.
Кроме того, сотрудник, работающий на удалёнке, больше не должен будет указывать в договоре адрес своего рабочего места, добавил эксперт.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.