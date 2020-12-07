Эксперт прокомментировал ситуацию с удалённой работой в России

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал ситуацию с удалённой работой в России.

В беседе с Life.ru он отметил, что из-за изменений в трудовом законодательстве в 2021 году увольнять дистанционных сотрудников будут так же, как и офисных.

Как пояснил эксперт, офисного работника уволить без его желания очень сложно, а разорвать отношения с дистанционщиком не составляет труда.

«Грубо говоря, просто достаточно того, что работодатель не желает продолжать сотрудничество. Законопроект, который должен вступить в силу с 1 января, устраняет эту несправедливость. Документ особенно актуален в свете того, что не все компании планируют в полном составе вернуться в офисы», — сказал Гусятников.

Кроме того, сотрудник, работающий на удалёнке, больше не должен будет указывать в договоре адрес своего рабочего места, добавил эксперт.

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