В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тамбовской области за сутки выявили 134 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

На госпитализации находятся 775 пациентов, из них диагноз пневмония у 748.

Сняты с наблюдения на дому почти 33 тыс. человек. Из больниц выписаны 9313.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусом заболели 220 человек, в Ямало-Ненецком — 191, в Тюменской области — 165. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели 372, 209 и 376 пациентов соответственно.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.