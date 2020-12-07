В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
На госпитализации находятся 775 пациентов, из них диагноз пневмония у 748.
Сняты с наблюдения на дому почти 33 тыс. человек. Из больниц выписаны 9313.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусом заболели 220 человек, в Ямало-Ненецком — 191, в Тюменской области — 165. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.
Выздоровели 372, 209 и 376 пациентов соответственно.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом.