Ракова рассказала о работе кол-центров по выявлению контактировавших с заболевшими COVID-19
- Reuters
Об этом пишет газета «Известия».
По словам Раковой, каждому случаю коронавирусной инфекции уделяется большое внимание, чтобы максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, и пресечь цепочку распространения вируса. Всех контактировавших оперативно информируют, чтобы люди могли следить за своим состоянием и при первых симптомах обращались к врачу.
В смену в московском кол-центре работают 450 специалистов, которые обзванивают заболевших коронавирусом и выявляют жителей столицы, которые с ними контактировали.
Также Ракова добавила, что с середины октября в столице начал работу кол-центр по приёму входящих звонков от инфицированных коронавирусом и тех, кто с ними общался в течение последних двух недель. Благодаря этому удалось установить ещё 600 новых контактных дополнительно.
По сообщениям телеканала «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.