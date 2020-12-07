Ракова рассказала о работе кол-центров по выявлению контактировавших с заболевшими COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сотрудники столичного кол-центра с октября определили более 360 тыс. лиц, контактировавших с коронавирусными больными.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Раковой, каждому случаю коронавирусной инфекции уделяется большое внимание, чтобы максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, и пресечь цепочку распространения вируса. Всех контактировавших оперативно информируют, чтобы люди могли следить за своим состоянием и при первых симптомах обращались к врачу.

В смену в московском кол-центре работают 450 специалистов, которые обзванивают заболевших коронавирусом и выявляют жителей столицы, которые с ними контактировали.

Также Ракова добавила, что с середины октября в столице начал работу кол-центр по приёму входящих звонков от инфицированных коронавирусом и тех, кто с ними общался в течение последних двух недель. Благодаря этому удалось установить ещё 600 новых контактных дополнительно.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.