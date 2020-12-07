В МВД подготовили открытки о военных подвигах сотрудников милиции в годы войны
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение официального представителя МВД Ирины Волк.
В набор вошли 16 открыток с архивными фотоснимками, которые рассказывают об организации партизанского движения, о формировании женских отрядов милиции, работе с детьми-сиротами, защите железнодорожных и промышленных объектов в Великую Отечественную войну.
Как отметили в МВД, уникальные фото были сделаны военными фотографами и самими милиционерами.
«Каждая открытка несёт свою историю. Для её восстановления авторы проекта отсмотрели десятки фотографий из архива Центрального музея МВД России, корректировали подписи к каждому снимку, консультируясь со специалистами», — рассказала Ирина Волк.
Как ранее сообщал сайт Nation News, выставка, посвящённая оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны, открылась на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге.