В МВД подготовили открытки о военных подвигах сотрудников милиции в годы войны

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В Год памяти и славы общественный совет при МВД России подготовил подарочные открытки «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны».
В МВД подготовили открытки о военных подвигах сотрудников милиции в годы войны
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение официального представителя МВД Ирины Волк.

В набор вошли 16 открыток с архивными фотоснимками, которые рассказывают об организации партизанского движения, о формировании женских отрядов милиции, работе с детьми-сиротами, защите железнодорожных и промышленных объектов в Великую Отечественную войну.

Как отметили в МВД, уникальные фото были сделаны военными фотографами и самими милиционерами.

«Каждая открытка несёт свою историю. Для её восстановления авторы проекта отсмотрели десятки фотографий из архива Центрального музея МВД России, корректировали подписи к каждому снимку, консультируясь со специалистами», — рассказала Ирина Волк.

Как ранее сообщал сайт Nation News, выставка, посвящённая оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны, открылась на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге.

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