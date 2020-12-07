Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

«Не нужна никакая математическая модель, чтобы понять, что ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, пик заболеваемости ОРЗ и в следующем году придётся примерно на 20-е числа января.

Как отметил эксперт, поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик можно ожидать именно в январе.

«Потом дело пойдёт на спад. А там уже, надеюсь, и масштабное производство вакцины подоспеет», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что учёные спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве и Петербурге.