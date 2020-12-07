Диетолог рассказала о вреде предновогодней экспресс-диеты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, что предновогоднее экспресс-похудение может нанести вред здоровью.

Перед Новым годом многие садятся на жёсткие диеты, но суровые ограничения в еде соблюдать сложно, это может привести к срывам и даже к депрессиям, отметила в интервью радио Sputnik Нурия Дианова.

«Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьёзная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счёт мышц, а не за счёт жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнётся период праздничного переедания, они ещё больше наберут. Другие сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет — могут усугубляться», — рассказала диетолог.

Она пояснила, что надо провести оценку фактического питания, разобрать рацион и найти максимально подходящее питание.

«Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на лёгкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару», — заключила Нурия Дианова.

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