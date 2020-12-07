Онищенко прокомментировал идею ограничить передвижение между регионами

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Вводить ограничения на передвижения в условиях пандемии было бы правильно не повсеместно, а в зависимости от ситуации в каждом отдельно взятом регионе, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Онищенко прокомментировал идею ограничить передвижение между регионами
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

По его словам, в целом идея правильная, но надо учитывать значительное число уже имеющих иммунитет россиян, а также тех, кто прошёл или в скором времени пройдёт вакцинацию.

«Ограничивать, безусловно, надо, но надо ограничивать там, где в этом есть эпидемиологическая необходимость. А просто закрывать всю страну для передвижения — это неграмотно и абсолютно неправильно, это кроме вреда ничего не приносит», — цитирует Онищенко ТАСС.

Он подчеркнул, что в каждом субъекте должны вырабатывать адекватную политику.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения граждан.

Позднее в Минздраве уточнили, что фраза была вырвана из контекста, ведомство не предлагает вводить допограничения на перемещения по территории страны.

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