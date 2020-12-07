Онищенко прокомментировал идею ограничить передвижение между регионами
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- РИА Новости
По его словам, в целом идея правильная, но надо учитывать значительное число уже имеющих иммунитет россиян, а также тех, кто прошёл или в скором времени пройдёт вакцинацию.
«Ограничивать, безусловно, надо, но надо ограничивать там, где в этом есть эпидемиологическая необходимость. А просто закрывать всю страну для передвижения — это неграмотно и абсолютно неправильно, это кроме вреда ничего не приносит», — цитирует Онищенко ТАСС.
Он подчеркнул, что в каждом субъекте должны вырабатывать адекватную политику.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения граждан.
Позднее в Минздраве уточнили, что фраза была вырвана из контекста, ведомство не предлагает вводить допограничения на перемещения по территории страны.