В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили земельные участки

В 2020 году более тысячи многодетных семей в Московской области бесплатно получили земельные участки, сообщают в региональном Министерстве имущественных отношений.

Как передаёт телеканал «360», лидерами по количеству выданных участков стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск.

«Городские округа передали землю более чем 750 семьям с тремя и более детьми. Всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27 844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что ещё 128 многодетных семей оформили право собственности на полученные участки в ноябре.

По сообщениям ИА «Удмуртия», выдачу бесплатных земельных участков многодетным семьям в Удмуртии возобновят в 2021 году.