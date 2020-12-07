В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили земельные участки
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Как передаёт телеканал «360», лидерами по количеству выданных участков стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск.
«Городские округа передали землю более чем 750 семьям с тремя и более детьми. Всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27 844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В ведомстве уточнили, что ещё 128 многодетных семей оформили право собственности на полученные участки в ноябре.
По сообщениям ИА «Удмуртия», выдачу бесплатных земельных участков многодетным семьям в Удмуртии возобновят в 2021 году.