Ракова заявила о продолжающемся марафоне коронавируса без конца и края
- Reuters
Об этом она рассказала в ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» в онлайн-формате.
«Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев, длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов... с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулись впервые», — цитирует Ракову РИА Новости.
В то же время власти Москвы надеются, что начало масштабной вакцинации от коронавируса позволит в итоге победить COVID-19.
«Надеюсь, что та система, которую мы создали, позволит нам успешно бороться с пандемией, и мы уже запустили массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — подчеркнула заммэра столицы.
По её словам, в Москве коронавирусную инфекцию выявляют у более чем 40% пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами ОРВИ.
Доктор медицинских наук врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.