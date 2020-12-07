Ракова заявила о продолжающемся марафоне коронавируса без конца и края

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что марафон борьбы с коронавирусной инфекцией продолжается в течение девяти месяцев и пока ему не видно ни конца ни края.

Об этом она рассказала в ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» в онлайн-формате.

«Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев, длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов... с которыми весь мир и наша страна, наш город столкнулись впервые», — цитирует Ракову РИА Новости.

В то же время власти Москвы надеются, что начало масштабной вакцинации от коронавируса позволит в итоге победить COVID-19.

«Надеюсь, что та система, которую мы создали, позволит нам успешно бороться с пандемией, и мы уже запустили массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — подчеркнула заммэра столицы.

По её словам, в Москве коронавирусную инфекцию выявляют у более чем 40% пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами ОРВИ.

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