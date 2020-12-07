В Москве рассказали о работе столичного авиапрома

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Более 50 тыс. москвичей заняты в авиационной промышленности.
В Москве рассказали о работе столичного авиапрома
  • © Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в настоящее время в Москве сосредоточены инженерные центры и опытно-конструкторские бюро, где разрабатывают и проектируют самолёты, которые потом собирают на заводах по всей стране.

«Город уделяет особое внимание развитию авиационной промышленности — свыше 50 тыс. москвичей трудятся сегодня в отрасли, которая представлена более чем 40 промышленными предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Девять предприятий, работающих в этой сфере, получили статус промышленного комплекса, который открывает доступ к ряду льгот. Помимо снижения налога на прибыль до 12,5% вместо установленных 17%, он подразумевает сокращение арендной платы, налога за землю и имущество. Сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии и рынки сбыта», — рассказал он.

Ранее сообщалось, как российская промышленность создаёт новые авиационные двигатели.

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