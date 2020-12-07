Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать пожар на рынке «Классик», который начался в воскресенье, 6 декабря.

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального УМЧС.

Полностью потушили огонь в 09:39 мск на улице Малое Зелёное.

Пожар начался в ночь на воскресенье, 6 декабря, с двухэтажного здания рынка, в котором располагались торговые точки более 200 предпринимателей.

Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Как пишет Life.ru, пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

О пострадавших информации не поступало.