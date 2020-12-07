Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать пожар на рынке «Классик», который начался в воскресенье, 6 декабря.
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального УМЧС.

Полностью потушили огонь в 09:39 мск на улице Малое Зелёное.

Пожар начался в ночь на воскресенье, 6 декабря, с двухэтажного здания рынка, в котором располагались торговые точки более 200 предпринимателей.

Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Как пишет Life.ru, пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

О пострадавших информации не поступало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить