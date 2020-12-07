Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован
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- РИА Новости
Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального УМЧС.
Полностью потушили огонь в 09:39 мск на улице Малое Зелёное.
Пожар начался в ночь на воскресенье, 6 декабря, с двухэтажного здания рынка, в котором располагались торговые точки более 200 предпринимателей.
Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Как пишет Life.ru, пожару был присвоен наивысший ранг сложности.
О пострадавших информации не поступало.