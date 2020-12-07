В Нижнем Новгороде открывается «Школа цифрового педагога»

В Нижнем Новгороде 8 декабря открывается «Школа цифрового педагога».

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В основе концепции цифровой школы заложена идея интеграции образовательных технологий с цифровыми таким образом, чтобы поднять образовательные задачи на новый уровень, говорится в сообщении Нижегородского института развития образования (НИРО).

«Школа цифрового педагога» — это виртуальное пространство, где можно поделиться эффективными практиками использования цифровых технологий в образовательной деятельности и познакомиться с опытом коллег.