В Нижнем Новгороде открывается «Школа цифрового педагога»

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В Нижнем Новгороде 8 декабря открывается «Школа цифрового педагога».
В Нижнем Новгороде открывается «Школа цифрового педагога»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает ИА «Время Н»

В основе концепции цифровой школы заложена идея интеграции образовательных технологий с цифровыми таким образом, чтобы поднять образовательные задачи на новый уровень, говорится в сообщении Нижегородского института развития образования (НИРО).

«Школа цифрового педагога» — это виртуальное пространство, где можно поделиться эффективными практиками использования цифровых технологий в образовательной деятельности и познакомиться с опытом коллег.

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