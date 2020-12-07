В Мурманской области вынесен приговор по делу об убийстве

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В Мурманской области суд признал 44-летнего жителя Удмуртии виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
В Мурманской области вынесен приговор по делу об убийстве
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России.

Установлено, что инцидент произошёл 16 ноября прошлого года в городе Кола. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим подчинённым.

«В ходе ссоры мужчина нанёс своему знакомому не менее восьми ударов руками и ногами по голове и туловищу. 10 января 2020 года от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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