В Удмуртии выявлено 190 случаев коронавируса за сутки

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В лабораториях Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировано 190 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.
В Удмуртии выявлено 190 случаев коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Об этом пишет сайт izhlife.ru.  

Это новый суточный рекорд заболеваемости. Предыдущий составил 187 человек за сутки.

Уточняется, что за последние 24 часа из больниц региона выписаны 127 пациентов.

Согласно данным, с начала пандемии число инфицированных в Удмуртии составило 14 829, из них 11 617 человек выздоровели, 244 скончались.

Ранее доктор медицинских наук врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.

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