В Удмуртии выявлено 190 случаев коронавируса за сутки
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Об этом пишет сайт izhlife.ru.
Это новый суточный рекорд заболеваемости. Предыдущий составил 187 человек за сутки.
Уточняется, что за последние 24 часа из больниц региона выписаны 127 пациентов.
Согласно данным, с начала пандемии число инфицированных в Удмуртии составило 14 829, из них 11 617 человек выздоровели, 244 скончались.
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