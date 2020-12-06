В Дагестане выясняют причину гибели каспийских тюленей

В Дагестане специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) и Росрыболовства устанавливают причины гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя КаспНИРХ.

«Мы совместно с работниками Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства выехали на место и взяли образцы тканей печени погибших тюленей. Было ли это отравление, или тюлени умерли от болезни — сейчас тяжело судить», — заявил он.

По его словам, будут проведены анализы, по итогам которых можно будет определить вероятную причину гибели животных.

Как заявила помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, прокуратура республики также организует проверку информации о гибели тюленей на побережье Каспийского моря.

В октябре СК начал проверку по факту массовой гибели рыб в Калмыкии.