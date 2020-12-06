МЧС сообщило о завершении очистки от наледи моста на остров Русский

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Сотрудники МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку от наледи вант и пилонов моста на остров Русский во Владивостоке.
МЧС сообщило о завершении очистки от наледи моста на остров Русский
  • © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

«6 декабря спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку вант и пилонов Русского моста, что позволило открыть сооружение для проезда транспорта», — заявили в МЧС.

Отмечается, что были очищены от наледи все 168 вант.

При этом работы проводились при сильном ветре на высоте более 300 метров в течение 16 дней. 

Ранее сообщалось, что в Приморье открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.

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