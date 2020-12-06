СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Нижегородской области
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — отмечается в заявлении.
По мнению следствия, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнём.
«Предварительно, очаг возгорания находился в хозяйственной пристройке к жилому дому», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара.