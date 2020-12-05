Голикова назвала самоизоляцию пожилых необходимой мерой

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обязательный режим самоизоляции для пожилых россиян необходим, чтобы защитить их от коронавируса.
Голикова назвала самоизоляцию пожилых необходимой мерой
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«Получив информацию от наших коллег из-за рубежа о том, что от этой болезни страдают больше всего пожилые люди, мы, конечно, бросились их защищать. Но, наверное, это был не самый успешный вариант защиты: мы их заперли. Но заперли не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье, потому что каждый из них подвержен в силу возраста какому-то хроническому заболеванию, а, как известно, эта болезнь больше всего поражает тех, кто подвержен хроническим заболеваниям», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Также Голикова заявила, что осенний период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 более сложный, чем весенний.

Вице-премьер поблагодарила волонтёров за поддержку пожилых людей.

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