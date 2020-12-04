Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
«Если сравнивать ежедневное количество пассажиров в метрополитене по отношению к прошлому году, то уменьшение пассажиропотока составляет около 40%», — сказали в городской администрации.
В транспорте проводятся рейды по проверке соблюдения масочного режима. За два месяца выявлены 350 нарушителей в наземном транспорте и 614 — в метро.
В ноябре исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о работе во время пандемии.