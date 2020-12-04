Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%

Пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга снизился на 35% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«Если сравнивать ежедневное количество пассажиров в метрополитене по отношению к прошлому году, то уменьшение пассажиропотока составляет около 40%», — сказали в городской администрации.

В транспорте проводятся рейды по проверке соблюдения масочного режима. За два месяца выявлены 350 нарушителей в наземном транспорте и 614 — в метро.

В ноябре исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о работе во время пандемии.