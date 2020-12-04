Диетолог рассказала о пользе яиц

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе яиц.

«Яйцо — это очень полезный продукт. Белок содержит все аминокислоты, желток содержит витамины A, E, K, полинасыщенные жирные кислоты. Эти компоненты полезны всем», — заявила она в беседе с Nation News.

По её мнению, блюда из яиц на завтрак популярны, поскольку их легко приготовить.

Как отметила Королёва, если кто-то торопится на работу, то можно взять в дорогу, например, яйцо вкрутую, лист салата и овощи.

Эксперт также сказала, что недельная норма для человека — четыре-пять яиц.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.