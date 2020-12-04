Голикова отметила случаи ожидания врача более суток в четырёх регионах
- РИА Новости
«В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия», — сказала она.
Кроме того, по её словам, отрицательная динамика по дозвонам в кол-центры фиксируется в Белгородской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Голикова призвала всех глав регионов уделить внимание организации данной работы.
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