Голикова отметила случаи ожидания врача более суток в четырёх регионах

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В Костромской области, Краснодарском и Пермском краях, а также в Хакасии фиксируются случаи превышения времени ожидания врача до более суток, отметила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова отметила случаи ожидания врача более суток в четырёх регионах
  • РИА Новости

«В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия», — сказала она.

Кроме того, по её словам, отрицательная динамика по дозвонам в кол-центры фиксируется в Белгородской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Голикова призвала всех глав регионов уделить внимание организации данной работы.

Ранее в России ввели единый номер для обращения пациентов с коронавирусом.

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