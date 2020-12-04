В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области выявили 255 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Об этом сообщает progorod43.

В инфекционных стационарах лечение проходят 3607 пациентов с коронавирусом, более 12,2 тыс. заболевших лечатся дома.

Выздоровел и был выписан 551 человек. На карантине дома находятся свыше 24,4 тыс. заболевших.

Также стало известно, что в Тверской области в декабре ещё 95 студентов-медиков подключатся к работе по борьбе с коронавирусом в учреждениях здравоохранения, передаёт tverigrad.ru.

Вопрос обсуждали на заседании оперштаба, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время к борьбе с COVID-19 привлечены 309 студентов и ординаторов Тверского государственного медицинского университета и 22 студента Тверского медицинского колледжа.

Ранее в ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом.