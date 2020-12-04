В Севастополе рассказали о строительстве нового спортивного объекта

В Севастополе рассказали о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом сообщает Крым24 со ссылкой на данные пресс-службы правительства города.

«Сейчас ведётся разработка котлована, некоторая часть уже выполнена. Подрядчик переходит к разбивке свайного поля, дальше будет возводиться фундамент и затем уже стены здания. Этот спорткомплекс — один из самых больших по площадям, 3,1 тыс. кв. м. Срок сдачи объекта по контракту — февраль 2022 года, но мы хотим завершить строительство к концу 2021 года», — цитирует издание директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Зал рассчитан на одновременное занятие 81 человека, количество зрительских мест — 150.

В проекте предусмотрено мощение тротуаров, устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха, спортивных площадок, парковка на 94 места, в том числе 13 — для маломобильных групп населения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что мэр Анапы Василий Швец 30 ноября провёл совещание, где обсудил строительство школ и детских садов.