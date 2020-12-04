В Астраханской области расчёты зенитных комплексов С-400 провели учебные стрельбы

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В Астраханской области расчёты зенитных комплексов С-400 «Триумф» провели учебные стрельбы по ракете условного противника, её имитировала беспилотная летающая мишень.
В Астраханской области расчёты зенитных комплексов С-400 провели учебные стрельбы
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.

В манёврах принимали участие военнослужащие самарского полка ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Учения проходили на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Полк был доукомплектован и перевооружён. В качестве ракеты неприятеля выступала летающая мишень «Кабан».

Зенитчики успешно обнаружили и поразили цель на высоте более 15 км, учения завершились успешно. После стрельб полк ПВО будет переброшен обратно в Самарскую область. Техника пройдёт обслуживание, и расчёты приступят к несению службы.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Камчатке экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота.

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