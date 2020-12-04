Начался онлайн-марафон в честь Дня волонтёра

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Стартовал онлайн-марафон #МыВместе, посвящённый Дню волонтёра.
Начался онлайн-марафон в честь Дня волонтёра
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

В течение двух дней в прямом эфире добровольцы будут делиться опытом и участвовать в мастер-классах.

Запланированы выступления известных спикеров, представителей власти и бизнеса.

Также будут объявлены лауреаты премии «Доброволец России».

Популяризация волонтёрской деятельности — одна из задач национального проекта «Образование». Добровольческие штабы есть во всех 85 регионах. Участниками движения являются почти 150 тыс. человек.

В начале ноября портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек стали волонтёрами.

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