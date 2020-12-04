Начался онлайн-марафон в честь Дня волонтёра
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
В течение двух дней в прямом эфире добровольцы будут делиться опытом и участвовать в мастер-классах.
Запланированы выступления известных спикеров, представителей власти и бизнеса.
Также будут объявлены лауреаты премии «Доброволец России».
Популяризация волонтёрской деятельности — одна из задач национального проекта «Образование». Добровольческие штабы есть во всех 85 регионах. Участниками движения являются почти 150 тыс. человек.
В начале ноября портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за месяц около 700 человек стали волонтёрами.