Хабаровский омбудсмен прокомментировала конфликт ученика и уборщицы в школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко прокомментировала конфликт ученика и уборщицы в одной из местных школ. Запись инцидента появилась в соцсетях.

«Мальчик на учёте не состоял. Семья благополучная. К школьному психологу семья не обращалась. Однако детям, попавшим в подобные ситуации, оказывается психологическая помощь специалистами Центра психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения», — заявила омбудсмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в целом мальчик чувствует себя хорошо.

Как отметила Трегубенко, ситуацию изучают следственные и правоохранительные органы.

«Все выводы — после завершения следственных действий. Дело остаётся на контроле уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. При необходимости родителям будет дана юридическая консультация», — добавила она.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент со стрельбой в одной из школ в Нальчике.