Хабаровский омбудсмен прокомментировала конфликт ученика и уборщицы в школе
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- РИА Новости
«Мальчик на учёте не состоял. Семья благополучная. К школьному психологу семья не обращалась. Однако детям, попавшим в подобные ситуации, оказывается психологическая помощь специалистами Центра психолого-педагогического медицинского и социального сопровождения», — заявила омбудсмен в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в целом мальчик чувствует себя хорошо.
Как отметила Трегубенко, ситуацию изучают следственные и правоохранительные органы.
«Все выводы — после завершения следственных действий. Дело остаётся на контроле уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. При необходимости родителям будет дана юридическая консультация», — добавила она.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент со стрельбой в одной из школ в Нальчике.