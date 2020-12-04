В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
По данным на 4 декабря, с начала марта количество заболевших достигло 56 397. Выздоровели к настоящему времени 50 826, в том числе 463 за последние 24 часа.
На данный момент в регионе развёрнуто 7647 коек для пациентов с пневмонией и ОРВИ, более 24% свободны.
Также стало известно, что в Челябинской области выявили 305 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии заболели 27 847 человек. В настоящее время лечение проходят 9247.
Выздоровели за последние 24 часа 206 пациентов, с начала пандемии — 17 628.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.