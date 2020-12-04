В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Нижегородской области выявили 496 случаев инфицирования COVID-19.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

По данным на 4 декабря, с начала марта количество заболевших достигло 56 397. Выздоровели к настоящему времени 50 826, в том числе 463 за последние 24 часа.

На данный момент в регионе развёрнуто 7647 коек для пациентов с пневмонией и ОРВИ, более 24% свободны.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 305 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 27 847 человек. В настоящее время лечение проходят 9247.

Выздоровели за последние 24 часа 206 пациентов, с начала пандемии — 17 628.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить