В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области выявили 496 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

По данным на 4 декабря, с начала марта количество заболевших достигло 56 397. Выздоровели к настоящему времени 50 826, в том числе 463 за последние 24 часа.

На данный момент в регионе развёрнуто 7647 коек для пациентов с пневмонией и ОРВИ, более 24% свободны.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 305 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 27 847 человек. В настоящее время лечение проходят 9247.

Выздоровели за последние 24 часа 206 пациентов, с начала пандемии — 17 628.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.