В Приморье рассказали о планах по созданию дополнительных мер защиты источников электропитания

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В Приморье рассказали о планах по созданию дополнительных мер защиты источников электропитания для объектов жизнеобеспечения.
В Приморье рассказали о планах по созданию дополнительных мер защиты источников электропитания
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы краевого правительства.

В настоящее время, по словам зампреда правительства края Елены Пархоменко, «когда основные повреждения устранены, ключевая задача — создать дополнительный резерв, который хоть и не предусмотрен по законодательству, но жизненно необходим».

На эти цели предполагается привлечь средства краевого и федерального бюджетов.

«Эти третьи источники электроснабжения, которые мы, возможно, ещё 50 лет не включим, но они должны быть на месте. Работаем с заводами по изготовлению оборудования опор ЛЭП, пересматриваем и инвестпрограммы, чтобы включить дополнительные мероприятия по замене линий, усиленный мониторинг сетей», — цитирует издание зампреда правительства.

Она добавила, что данные мероприятия рассчитаны не на один год.

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, ликвидация последствий ЧП в крае займёт по меньшей мере год.

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