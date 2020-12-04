На международном фестивале «Интеграция» обсудили СМИ и общество равных возможностей

На международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция» прошла дискуссия «Средства массовой информации и общество равных возможностей».

Об этом сообщает ОТР.

Участники обсудили, как снимать репортажи и фильмы об инвалидах, как рассказывать о них в интернете, в прессе и на радио.

«По работам, которые приходят на наш фестиваль, видно, что усилия общественных организаций, благотворительных фондов, власти постепенно меняют отношение к инвалидам. Десять лет назад журналисты в своих материалах умилялись или выражали жалость. Сегодня инвалиды показаны как обычные люди, журналисты рассказывают о формуле успеха инвалидов, появилось обсуждение проблемы создания равных возможностей для всех», — заявил Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов».

Со своей стороны, зампред Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев отметил, что уровень журналистских материалов заметно вырос.

Ранее НТВ сообщал, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами, которые находятся в группе риска по COVID-19. Среди них пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями.