В Москве ещё 6891 человек вылечился от коронавируса

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В Москве за сутки ещё 6891 человек вылечился от COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Москве ещё 6891 человек вылечился от коронавируса
  • Reuters

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724 человек», — цитируют «Известия» сообщение штаба.

Ранее власти Москвы сообщили, что количество доноров плазмы с антителами к коронавирусу в ноябре выросло в столице на 82%.

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