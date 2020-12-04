В Москве ещё 6891 человек вылечился от коронавируса

В Москве за сутки ещё 6891 человек вылечился от COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Reuters

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724 человек», — цитируют «Известия» сообщение штаба. Ранее власти Москвы сообщили, что количество доноров плазмы с антителами к коронавирусу в ноябре выросло в столице на 82%.