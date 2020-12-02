В Башкирии предложили запретить передвижные зоопарки на территории России

Парламент Башкирии выдвинул предложение о запрете в России передвижных зоопарков и дельфинариев.

«Депутаты государственного собрания — курултая Республики Башкортостан намерены внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — цитирует РИА Новости пресс-службу курултая республики.

Отмечается, что данным проектом предполагается запретить в России деятельность и создание передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

Данная инициатива была поддержана профильным парламентским комитетом.

Уточняется, что в случае поддержки Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования, согласно тексту документа.

15 ноября прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.