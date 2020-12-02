В Башкирии предложили запретить передвижные зоопарки на территории России
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«Депутаты государственного собрания — курултая Республики Башкортостан намерены внести в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — цитирует РИА Новости пресс-службу курултая республики.
Отмечается, что данным проектом предполагается запретить в России деятельность и создание передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.
Данная инициатива была поддержана профильным парламентским комитетом.
Уточняется, что в случае поддержки Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования, согласно тексту документа.
15 ноября прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.