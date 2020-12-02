Владелец попавшей в ДТП с Ефремовым машины оценил ущерб в 1 млн рублей

Лизинговая компания «СТОУН-ХХI», которой принадлежал фургон погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, оценила свой ущерб в 1 млн рублей.

Об этом говорится в апелляционном определении на приговор Ефремову, который приводит ТАСС.

«В апелляционной жалобе представитель ООО «СТОУН-ХХI» просит приговор отменить, признать эту организацию потерпевшей по делу, постановив новый обвинительный приговор в отношении Ефремова», — следует из материалов.

По оценке компании, её имущественный ущерб от действий Ефремова составил 1 050 000 рублей.

В решении Мосгорсуда отмечается, что непризнание «СТОУН-ХХI» в качестве потерпевшей стороны не нарушает права организации и не влияет на законность вынесенного приговора.

При этом в суде заявили о праве компании обратиться с претензиями к Ефремову в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее адвокат Ефремова заявил о скором переводе актёра в Исправительную колонию №4 в Белгородской области.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.