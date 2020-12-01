Эксперт дала рекомендации по поиску новой работы
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«Ни в коем случае не нужно ждать окончания каникул. Следует морально подготовиться, что с последней недели декабря и по середину января действительно откликов может быть меньше. Однако это не означает, что не нужно предпринимать никаких усилий», — заявила она в беседе с Inforeactor.
По её словам, даже без существенного количества откликов человек может с пользой потратить время на то, чтобы посмотреть, как его резюме размещается.
Кроме того, искать работу рекомендуется не только через известные интернет-сервисы. В последние годы популярность набирают тематические сообщества в соцсетях, каналах Telegram.
«Если вы специалист в такой сфере, где работодатели предпочитают размещать вакансию в Telegram-каналах или других социальных медиа, там их и надо ловить. Определить это можно, имея опыт (вы уже проделали подготовительную работу и знаете, где такие работодатели обитают) либо поискав», — добавила Баскина.
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