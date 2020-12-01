Карантин из-за выявления бешенства ввели в одном из районов Москвы

Карантин в связи с выявлением бешенства у домашнего животного установлен на территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы до 1 февраля 2021 года.

Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

«В связи с выявлением 30 ноября 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы, руководствуясь законом России от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии»: установить карантин на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы до 1 февраля 2021 года», — говорится в тексте.

Отмечается, что на время карантина на территории района запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.

Как сообщал ранее телеканал «360», в Московской области прокомментировали ситуацию с бешенством животных.