В Башкирии рассказали об ограничительных мерах на фоне пандемии
- Gettyimages.ru
- © nito100
Об этом информирует mkset.ru.
Данные меры также распространяются на граждан, пребывающих в социальных учреждениях.
Обязательная самоизоляция также действует для пациентов с установленным диагнозом «коронавирус» либо с подозрением на него, контактных, пациентов с внебольничной пневмонией, пожилых людей, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает с ними.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.