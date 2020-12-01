В Башкирии рассказали об ограничительных мерах на фоне пандемии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями будет действовать до конца этого года.

Об этом информирует mkset.ru.

Данные меры также распространяются на граждан, пребывающих в социальных учреждениях.

Обязательная самоизоляция также действует для пациентов с установленным диагнозом «коронавирус» либо с подозрением на него, контактных, пациентов с внебольничной пневмонией, пожилых людей, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает с ними.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.