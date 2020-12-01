В Союзе журналистов России рассказали о своей работе

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал о работе организации.
В Союзе журналистов России рассказали о своей работе
  • РИА Новости

«Несмотря ни на что, СЖ продолжит выполнять свою главную функцию — следить за состоянием отрасли и защищать журналистов. Ещё весной мы запустили Центр правовой защиты журналистов, который сейчас активно работает. Также появился сайт мониторинга нарушений прав журналистов. Причём на шести языках», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, если не получится провести в январе церемонию награждения «Золотое перо», то её перенесут на весну.

Как отметил Соловьёв, большие надежды возлагаются на юбилейный журналистский форум современных СМИ «Вся Россия».

«Также много идей по международному сотрудничеству», — добавил он.

Ранее Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.

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