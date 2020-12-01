В Союзе журналистов России оценили перспективы использования ИИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв оценил перспективы использования искусственного интеллекта (ИИ).

«Не думаю, что стоит хоронить профессию журналиста. Действительно, в технологиях происходят невероятные изменения», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, в скором времени могут оказаться невостребованными такие журналистские профессии, как, например, райтер в агентстве, поскольку просто переработкой новостей могут заняться роботы.

«Но творческое осмысление, съёмки телевизионной группы непосредственно на месте событий или прямые эфиры — вряд ли в ближайшие годы и даже десятилетия это потянут машины», — полагает Соловьёв.

Ранее Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.