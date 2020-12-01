Воробьёв вручил награды многодетным матерям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы стараемся делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержу. Мне очень приятна сегодняшняя встреча. Хочу поблагодарить в вашем лице ваших супругов, всех, кто помогает, — бабушек, дедушек. Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы каждая девчонка, каждый пацан смогли вырасти теми, кем можно гордиться, чтобы они не подвели, смело преодолевали трудности», — сказал губернатор.

Воробьёв наградил медалью ордена «Родительская слава» Екатерину и Кирилла Хоровец из подмосковного Щёлкова. Пара воспитывает четырёх детей. Они получили медаль за заслуги в воспитании и укреплении семейных традиций — указ подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор вручил награды 17 многодетным матерям из разных районов Подмосковья. Они удостоились орденов «Материнская слава».

По сообщениям ИА «Удмуртия», выдачу бесплатных земельных участков многодетным семьям в Удмуртии возобновят в 2021 году.