В Крыму сообщили, что за 10 месяцев в республику переехали жить порядка 43 тысяч человек

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С марта 2020 года порядка 43 тыс. человек переехали жить в Крым.
В Крыму сообщили, что за 10 месяцев в республику переехали жить порядка 43 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил директор института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Виктор Реутов.

«Это большое количество. Многие из них решают купить себе недвижимость в Крыму. Увеличивается спрос и увеличиваются цены», — сказал директор института.

Заведующий кафедрой института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Наталья Симченко отметила, что в Крыму, как и во всей России, социальная сфера приспособилась к мобилизации.

«Я говорю о системе здравоохранения. К нам едут лучшие врачи, лучшие специалисты. Они готовы служить своему делу и оставаться жить», — сообщила Наталья Симченко.

Ранее руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин в беседе с Nation News оценил перспективы данного рынка в Крыму.

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