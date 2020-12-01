В Крыму сообщили, что за 10 месяцев в республику переехали жить порядка 43 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил директор института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Виктор Реутов.
«Это большое количество. Многие из них решают купить себе недвижимость в Крыму. Увеличивается спрос и увеличиваются цены», — сказал директор института.
Заведующий кафедрой института экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского Наталья Симченко отметила, что в Крыму, как и во всей России, социальная сфера приспособилась к мобилизации.
«Я говорю о системе здравоохранения. К нам едут лучшие врачи, лучшие специалисты. Они готовы служить своему делу и оставаться жить», — сообщила Наталья Симченко.
Ранее руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артём Кромочкин в беседе с Nation News оценил перспективы данного рынка в Крыму.