В ХМАО прокомментировали ситуацию с работой общепита

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Глава управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва анонсировала послабления карантинных мер для заведений общепита в регионе. Теперь на автозаправочных станциях разрешат круглосуточную работу кафе.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с работой общепита
  • Pixabay

Об этом сообщает портал URA.RU.

«Обсуждали этот вопрос на рабочей группе по экономике. Я думаю, что по аналогии с аэропортами и железнодорожными вокзалами не будет ничего страшного, если люди будут использовать эти объекты (автозаправки. — RT) для принятия пищи», — заявила Соловьёва, выступая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.

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