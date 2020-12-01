В Свердловской области выросло число пациентов с COVID-19 младше 18 лет

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В Свердловской области по сравнению с прошлой неделей выросло число случаев COVID-19 среди жителей младше 18 лет.
В Свердловской области выросло число пациентов с COVID-19 младше 18 лет
  • РИА Новости

Как пишет kp.ru, небольшой рост также регистрируется в возрастных группах 50—64 года и 65+.

При этом снизилось число новых случаев среди свердловчан в возрасте от 30 до 49 лет — их стало меньше на 7,7%.

Также, согласно опубликованным данным, зафиксировано снижение числа новых случаев среди уральцев в возрасте от 18 до 29 лет — на 2,6%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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