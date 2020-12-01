В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 177 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает kp.ru.

Выздоровели 166 пациентов.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 22 864 человек, выздоровели 18 574.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Ханты-Мансийском АО COVID-19 заболели 215 человек, в Ямало-Ненецком АО — 198, в Тюменской области — 161. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели 225, 253 и 319 пациентов соответственно.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.