В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
Выздоровели 166 пациентов.
С начала пандемии коронавирус диагностировали у 22 864 человек, выздоровели 18 574.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Ханты-Мансийском АО COVID-19 заболели 215 человек, в Ямало-Ненецком АО — 198, в Тюменской области — 161. Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.
Выздоровели 225, 253 и 319 пациентов соответственно.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.