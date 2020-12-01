В Кировской области заработала единая горячая линия по вопросам COVID-19

В Кировской области с 1 декабря начал функционировать единый номер, объединяющий все действующие в регионе горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал progorod43.

Единый номер объединил кол-центры поликлиник Детского диагностического центра, Кировского клинико-диагностического центра, Больницы скорой медицинской помощи, городских больниц №2, №5 и №9 и действующие в регионе горячие линии по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Жители области смогут вызвать врача на дом, получить информацию о госпитализированных родственниках, а также проконсультироваться по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и узнать о введённых в регионе ограничениях.

«Для эффективной работы единой региональной информационно-справочной службы «122» кол-центры при поликлиниках дооснащены современной оргтехникой с возможностью работы в комплексной медицинской информационной системе, привлечён дополнительный персонал медицинских организаций и волонтёры», — рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Ранее издание «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщало, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.