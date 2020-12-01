Пушкина рассказала о проекте закона о зарплате тем, кто сидит дома и воспитывает детей

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала о подготовке проекта закона о зарплате тем, кто сидит дома и воспитывает детей.
Пушкина рассказала о проекте закона о зарплате тем, кто сидит дома и воспитывает детей
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Это называется «неоплаченный домашний труд». И это не только домохозяйки, это касается и домохозяев. Сначала получать зарплату, потом пенсию», — сказала Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддержала студентов, которые решили добиться снижения платы за обучение в связи с переводом на удалёнку на фоне ситуации с коронавирусом.

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