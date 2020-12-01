В Москве оценили эффективность проекта «Московское долголетие»

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Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал, что более 65 тыс. жителей столицы посещают занятия проекта «Московское долголетие» дистанционно.
В Москве оценили эффективность проекта «Московское долголетие»
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Филиппова, для москвичей открыто почти 2,5 тыс. онлайн-групп более чем по 30 направлениям: гимнастика, английский язык, танцы, информационные технологии, рисование и другие.

24 декабря «Московское долголетие» проведёт онлайн-вечеринку. Участников ждут конкурсы, викторины, танцы и выступление секретного гостя.

Ранее телеканал «360» сообщал об организации волонтёрской помощи для пожилых в Подмосковье.

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