В Москве оценили эффективность проекта «Московское долголетие»
- © Официальный сайт мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам Филиппова, для москвичей открыто почти 2,5 тыс. онлайн-групп более чем по 30 направлениям: гимнастика, английский язык, танцы, информационные технологии, рисование и другие.
24 декабря «Московское долголетие» проведёт онлайн-вечеринку. Участников ждут конкурсы, викторины, танцы и выступление секретного гостя.
Ранее телеканал «360» сообщал об организации волонтёрской помощи для пожилых в Подмосковье.