В Москве рассказали о работе по борьбе с COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по борьбе с коронавирусом.
В Москве рассказали о работе по борьбе с COVID-19
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«Мэр поставил задачу перепрофилировать больничную сеть под борьбу с COVID-19. Мы её выполнили: переоборудовали 86 объектов, среди которых 54 больницы федерального и городского значения, девять лабораторий, развернули на территории 17 больниц (52) каркасно-тентовые конструкции. Создали пять временных госпиталей в границах Москвы исторической и шестой — на территории Троицко-Новомосковского округа», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, у врачей теперь действительно есть возможность оказывать помощь пациентам с COVID-19 и не оставлять без внимания остальных горожан.

Бирюков также отметил, что было принято решение не останавливать городскую программу комплексной реконструкции поликлиник.

«К работам на 37 поликлиниках мы приступили в I квартале 2020 года, 11 поликлиник сейчас уже готовим к сдаче. Остальные 26 предъявим в январе — феврале 2021 года», — сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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