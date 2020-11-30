Власти Москвы рассказали о работе по подготовке ЖКХ к зиме

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по подготовке к зиме.
Власти Москвы рассказали о работе по подготовке ЖКХ к зиме
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Подготовительный период в этом сезоне выдался как никогда сложным. Если раньше отопление и подачу горячей воды мы начинали отключать в начале мая, то в этом году в связи с самоизоляцией жителей горячую воду подавали до 7 июля. В лечебных учреждениях горячую воду вообще не отключали», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на подготовку более 16 тыс. км тепловых, 13 тыс. км водопроводных и 10 тыс. км канализационных сетей было два месяца вместо традиционных четырёх.

Как отметил Бирюков, к 1 сентября вся столичная система ЖКХ была готова к отопительному сезону.

«Мы приступили к подаче тепла в жилые дома с 28 сентября, а в социальные учреждения, по заявкам их руководителей, с 20-х чисел сентября», — уточнил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье оценили готовность отопительных систем.

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